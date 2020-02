Courtois moest penalty van De Bruyne incasseren: “Kevin heeft een geweldige traptechniek, je weet nooit waar hij de bal naartoe zal trappen” DMM

27 februari 2020

09u44 0 Champions League Het wordt moeilijk tijdens de return in het Etihad Stadium voor Real Madrid, maar Thibaut Courtois blijft erin geloven. “We mogen nu nog niet zeggen dat het al verloren is”, aldus de Rode Duivel.

1-0 op voorsprong komen en dan in tien mintuen toch nog de zege weggeven. Thibaut Courtois weet zelf ook niet goed hoe het is kunnen gebeuren. “City is gewoon een goeie ploeg. Ik denk dat wij over het algemeen een behoorlijke match hebben gespeeld. We kwamen 1-0 voor en kregen vertrouwen, maar daarna werd het 1-1 en kregen we direct een penalty tegen en een rode kaart.”

Bij de penalty kwam onze nationale doelman oog in oog te staan met Kevin De Bruyne. De twee kennen elkaar uiteraard van bij de Rode Duivels. “Ja, we trainen af en toe op penalty’s. Kevin heeft een geweldige traptechniek. Links, rechts of in het midden, je weet nooit waar hij de bal zal trappen. Ik ging voor links omdat hij daar in het verleden al veel voor koos. Maar de bal was hard en langs de paal, zelfs als ik al in de goeie hoek zat, dan nog was die bal bijna onmogelijk te makken.”

“We hebben nu een moeilijk match voor de boeg op Manchester”, vertelde Courtois tot slot nog. “Maar ik ben zeker dat we daar ook een resultaat kunnen halen. Als we goed starten, kunnen we hen met een snelle goal schrik aan jagen. We moeten met vertrouwen voetballen daar en twee doelpunten maken. We mogen nu niet zeggen dat het al verloren is.”