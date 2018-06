Courtois heeft zijn twijfels bij verhaal over hersenschudding Karius: "Hij heeft ook nog uitstekende reddingen gedaan" TLB

05 juni 2018

19u50

Bron: Belga 12 Champions League Eerder vandaag kwamen artsen van een ziekenhuis in Boston met de conclusie op de proppen dat Liverpool-doelman Loris Karius reeds een hersenschudding had opgelopen op het moment dat hij met twee blunders schuldig was aan twee tegentreffers van Real Madrid in de finale van de Champions League, waardoor Liverpool uiteindelijk met 3-1 verloor.

"Ik heb ook eens een hersenschudding gehad tijdens een wedstrijd en toen zag ik geen bal meer voor mijn ogen", vertelde Courtois in Tubeke. "Karius heeft in die tweede helft ook nog twee uitstekende reddingen gedaan. Normaal gezien moet je met een hersenschudding het veld verlaten, of zeggen toch de artsen dat je eraf moet. Ik vind het dus een raar verhaal, maar als die dokters het zeggen, zal het zo wel zijn zeker?", knipoogde onze landgenoot. "Als doelman heb ik zo'n flaters nog niet begaan, maar er kan altijd wel iets gebeuren. Op dat vlak zijn spitsen in het voordeel: zij kunnen acht kansen missen, maar in de laatste minuut toch scoren en nog de held van de wedstrijd zijn."

Karius houdt bij Liverpool Simon Mignolet sinds de winterstop op de bank. "Natuurlijk had Simon ook maar wat graag die Champions League-finale gespeeld. Hun coach heeft echter al een tijdje geleden een beslissing genomen, al dan niet correct. Bij de nationale ploeg ben ik blij met Simon en ook nog Koen Casteels, het is altijd goed om met sterke doelmannen in de selectie te zitten. We stuwen mekaar op training naar een hoger niveau."