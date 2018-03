Courtois goudeerlijk na zwakke match op Camp Nou: "Ruimte tussen benen is mijn zwak punt" TLB

14 maart 2018

23u38

Bron: BT Sports, Q2 0 Champions League Het Champions League-avontuur van Chelsea zit erop in de achtste finales. De 'Blues' sneuvelden tegen FC Barcelona en Thibaut Courtois maakte geen te beste beurt tegen Messi en co. De Rode Duivel ging in de fout bij de 1-0 van Lionel Messi, zo gaf de Limburger ook zelf toe.

"We slikken in twee matchen vier goals tegen Barça en al die goals zijn het resultaat van individuele fouten bij ons", aldus Courtois. "In de heenmatch slikken we de 1-1 na een slechte pass en vanavond zie ik er bij de 1-0 niet goed uit. Ik had niet verwacht dat Messi van daar zou trappen en ik deed mijn benen niet snel genoeg dicht: dat was een fout. Voor een doelman als ik, van bijna twee meter, is de ruimte tussen de benen het zwakke punt. Zelfs als ik in een normale positie sta, is er veel ruimte. De tweede en derde goal waren dan weer het gevolg van slechte passes. Ploegen als Barça straffen het kleinste foutje nu eenmaal genadeloos af."

"Waarschijnlijk hebben we de kwalificatie in de heenwedstrijd laten liggen. We hebben daar kansen genoeg gehad om de match met 2-0 of 3-0 te winnen, maar uiteindelijk is het 1-1 geworden. Maar ook vandaag hebben we wel wat kansen gehad om er een andere match van te maken. En het is doodjammer dat we die niet hebben afgewerkt. Barça was vandaag duidelijk beter dan ons, maar het had anders kunnen lopen. Of we niet te fel achteruit zijn gekropen? Dat denk ik niet. We hebben ze toch geregeld onder druk gezet en dan kregen ze het soms toch moeilijk. We hebben het gewoon zelf weggegeven."

"You need to be a man, and show that you made a mistake."



"For a goalkeeper like me between my legs is the weakest point."



