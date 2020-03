Coronavirus blijft gemoederen bedaren: Valencia - Atalanta wordt achter gesloten deuren gespeeld MDRW

03 maart 2020

18u28 0 Champions League Het coronavirus blijft de sportwereld in zijn greep houden. In de Champions League worden geen supporters van Valencia en Atalanta toegelaten in Mestalla. Dat bevestigen de Spaanse autoriteiten.

Net zoals Italië is nu ook Spanje in de ban van het coronavirus. En dat heeft gevolgen voor het (Europese) voetbal. De Champions League-wedstrijd tussen Valencia en Atalanta zal achter gesloten deuren gespeeld worden. Dat duel gaat volgende week door in het stadion van Valencia. De Spanjaarden nemen dus het zekere voor het onzekere en bannen alle supporters uit het stadion.

“De regering heeft beslist om de wedstrijd achter gesloten deuren te laten plaatsvinden”, vertelde Spaans minister Salvador Illa, die ook aangaf dat de Europa League-wedstrijd tussen Getafe en Inter Milaan van 19 maart hetzelfde lot beschoren is.

Atalanta is de club van Rode Duivel Timothy Castagne. In de terugmatch verdedigt hij een 4-1-overwinning.