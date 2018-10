Concurrent van Dries Mertens krijgt in Napels pistool op zich gericht en moet Rolex van 20.000 euro afgeven ODBS

04 oktober 2018

17u07 0

Arkadiusz Milik, de spits van Napoli die dit seizoen dikwijls de voorkeur krijgt op Dries Mertens, beleefde gisteren na de Champions League-match tegen Liverpool een beangstigend moment. De Pool (24) zag op de terugweg naar huis in Varcaturo, een wijk in Napels, de weg geblokkeerd door twee mannen op een motorfiets. Niet veel later kreeg hij een pistool op zich gericht en werd Milik gedwongen zijn Rolex Daytona ter waarde van 20.000 euro af te geven. Waarop de mannen op hun brommer wegvluchtten. De politie is een onderzoek gestart, zo schrijft de Napolitaanse krant Il Mattino.

Milik werd gisteren na 68 minuten vervangen door Mertens, waarna de 'Partenopei' in de slotminuut nog wonnen toen ze een counter afrondden via Insigne op assist van Callejon. Na veel blessureleed de voorbije twee seizoenen staat Milik er dit seizoen eindelijk weer: hij telt drie goals in zes matchen in de Serie A. Dankzij de zege telt Napoli in zijn Champions League-groep een puntje meer dan zowel PSG als Liverpool.

Het is niet de eerste keer dat overvallers het op Napoli-spelers munten. Zo werd Lorenzo Insigne in 2016 nog beroofd van juwelen, geld en een luxehorloge. Enkele jaren eerder bedreigden gangsters kapitein Marek Hamsik met een vuurwapen in het centrum van de Zuid-Italiaanse stad.