Conceiçao en Porto houden de nul op Anfield, Liverpool na verplicht nummertje naar kwartfinales Manu Henry

06 maart 2018

22u39 0 Champions League Geen heus mirakel op Anfield. Nadat Liverpool vorige maand fors uithaalde in Portugal (0-5), bleef het ook vanavond FC Porto makkelijk de baas aan de Mersey. Een overbodig nummertje eindigde zoals ze begon: 0-0. Klopp en zijn mannen voor het eerst in negen jaar naar de kwartfinales van de Champions League.

’t Was vooraf al een hopeloze zaak voor FC Porto op Anfield. Liverpool smeerde de troepen van Sérgio Conceiçao, winnaar van de Gouden Schoen in 2005, in de heenmatch zijn zwaarste Europese thuisnederlaag ooit aan (0-5). De enige keer dat de Reds met vijf goals verschil ten onder gingen op eigen veld, dateert van 26 maart 1937 – oftewel 81 jaar geleden. 0-5 werd het toen tegen Manchester City. Noem het duel van vanavond dan ook gerust een verplicht nummertje. Al zag de meegereisde Portugese aanhang dat anders – en gelukkig maar. Zij zorgden met voortdurende vocale steun voor animo. Want op het veld viel er maar weinig te beleven. (lees hieronder verder)

Again a shoutout must be given to the traveling Porto fans who have not stopped singing all match @JMUJournalism #LIVPOR pic.twitter.com/UO6Eussveg Matt Ramirez(@ Matt_J_Ramirez) link

Met starters Roberto Firmino en Sadio Mané had Liverpool nochtans voldoende weelde voorin. Mohamed Salah, al goed voor vijf goals deze poulefase, kreeg wel rust. Adam Lallana behoorde zo voor het eerst sinds 4 november 2014 nog eens tot de basiself in een Champions League-match. Voor Simon Mignolet was er alweer geen plaats. Roteren doet Klopp niet meer met zijn doelmannen. (lees hieronder verder)

Op een knal van Mané tegen de paal na, had het eerste bedrijf dus helemaal niets om het lijf. Geen enkele bal tussen de palen. Ze zullen er aan de Mersey niet om malen hoor, met de 'Hate Game' van komende zaterdag tegen Manchester United in het achterhoofd. Dan strijden de twee Engelse grootmachten in een rechtstreeks duel om plek twee in de Premier League.

De naar goede gewoonte volgepakte tribunes kregen in minuut 52 dan toch een bal tussen de palen te zien. Het was Liverpool-doelman Karius die zijn handschoenen vuil mocht maken na een laag schot van Oliver Torres. Aan de overzijde zag Firmino op het uur de 1-0 afgeblokt worden. Maar ook de tweede helft bleef vér onder de verwachtingen. Gelukkig is er dan Mohamed Salah - die het publiek luttele seconden na zijn invalbeurt verwende met een haarfijne balcontrole. Balletje doodleggen. In het slot van de match kreeg Oliver Torres nog een wenkende kans om Porto op voorsprong te schieten, maar zijn poging stuitte op de Liverpool-defensie. Het bleef bij 0-0 en zo heeft Liverpool voor het eerst in negen jaar een kwartfinaleticket op zak. Voor de zesde keer in de clubgeschiedenis bij de laatste acht. Porto, winnaar van het kampioenenbal in 2004, moet het Europese strijdtoneel verlaten.