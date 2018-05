Commentator Peter Vandenbempt voor AS Roma-Liverpool: "De zenuwen staan ongelooflijk strak gespannen" Axel Brisart

02 mei 2018

17u46 1 Champions League Opnieuw drie goals achterstand. AS Roma staat wederom voor een schijnbaar onmogelijke opdracht. De Romeinen verloren vorige week met 5-2 tegen Liverpool. Kunnen ze voor een tweede keer stunten in deze Champions League? Proximus 11-commentator Peter Vandenbempt heeft er alvast zijn twijfels over. "Mirakels gebeuren, maar niet elke dag."

De clash tussen AS Roma en Liverpool is op z'n minst fel beladen te noemen, én niet alleen door het sportieve. In de heenmatch werd een Liverpool-fan, Sean Cox, aangevallen. Hij ligt nog altijd in coma. "De veiligheid voor de match is een item. De zenuwen staan al heel de week ongelooflijk strak gespannen", zegt Peter Vandenbempt die vanavond commentaar geeft op Proximus.

