Coach Spalletti verwacht meer van Nainggolan bij Inter: "Hij moet nog beter kunnen" Kristof Terreur

18 september 2018

08u33 0 Champions League San Siro is weer Disneyland. Na zes jaar afwezigheid maakt Inter Milaan weer zijn opwachting in de Champions League, met de dure Radja Nainggolan (30) als zijn Mickey Mouse, zijn gezicht. Zijn uitgestelde start was naar behoren, maar trainer Spalletti verwacht meer van zijn rebel. "Hij kan nog beter."

Nieuwe club, zelfde verhalen. Controverse is nog steeds zijn tweede naam. Bad boy for life. Een verhuis van Roma naar Milaan heeft weinig veranderd voor Radja Nainggolan. Leven doet hij nog altijd aan hoge snelheid, maar Luciano Spalletti, mentor en een Radja-believer, bedekt zijn stoten graag met de mantel der liefde zolang de benen aan dezelfde vaart hollen. Destijds, in hun periode samen bij AS Roma, verantwoordde zijn coach het als volgt: "Een mens kan rust vinden door een beetje van dit te doen, een beetje van dat. Een beetje eten, een beetje drinken, een paar kusjes geven. Nainggolan daarentegen eet veel, rent hard en is kwistig met zoenen. Dat is hoe hij balans in het leven vindt. Maar het evenwicht is altijd daar."

