Clubiconen Xavi en Puyol schieten met scherp op hún Barcelona: "Barça is in slaap gevallen"

31 mei 2018

12u00 0 Champions League Xavi schiet met scherp op het transferbeleid van zíjn Barça na de Champions League-overwinning van grote rivaal Real Madrid. Volgens het clubicoon is Barça "in slaap gevallen". En ook die andere ex-topspeler, Carles Puyol, liet zijn ongenoegen al blijken.

Rivaal Real Madrid won afgelopen zaterdag zijn derde Champions League op rij. Hoogtijd voor Barcelona-icoon Xavi om aan de alarmbel te trekken. "Madrid heeft het DNA van winnaars en Barça is in slaap gevallen", zei Xavi aan de Catalaanse radiozender El Penalti. "Ze slapen al jaren op de transfermarkt en dat eist nu zijn tol. Barça kroonde zich dit jaar tot landskampioen, maar anderen winnen wel de Champions League."

Het aantal aankopen is niet het probleem voor de 'Blaugrana', wel de kwaliteit. Sinds hun laatste overwinning in de Champions League (2014/2015) gaven de Catalanen maar liefst 676,84 miljoen euro uit aan nieuwe transfers, twee keer meer dan Real Madrid.

Barça kroonde zich dit jaar wel tot landskampioen, maar anderen winnen wel de Champions League" Xavi

Xavi is trouwens niet het enige clubicoon van Barcelona dat zijn ongenoegen uit over het transferbeleid van zijn voormalige club. Meteen na de gewonnen Champions League-finale van Real stuurde de ex-verdediger Carles Puyol - die bijna 400 matchen speelde voor Barça - deze tweet de wereld in: "Proficiat Real Madrid. Vier keer de Champions League gewonnen, net als een van de beste Barcelona-ploegen in de geschiedenis. Wij moeten nadenken over onze prioriteiten."

Enhorabuena madridistas. 4 Champions en 5 años con uno de los mejores Barça de la historia... tenemos que reflexionar en las prioridades. Carles Puyol(@ Carles5puyol) link

Het geluk van Real

Xavi - die tegenwoordig uitkomt voor het Qatarese Al Sadd - haalde ook het geluk aan dat Real Madrid heeft gehad in deze Champions League-campagne. "Real had alles mee", aldus Xavi. "Geblesseerde spelers bij hun tegenstanders zoals Neymar (PSG red.), Arjen Robben (Bayern München red.) en ook Salah, de belangrijkste speler van Liverpool. Ook de blunders van Ulreich en Karius mogen we niet vergeten."