Club-verdediger Deli haalt uit: “Bedankt om de grote clubs te blijven redden, VAR” Redactie

01 oktober 2019

23u35 0 Champions League Simon Deli en Club Brugge kwamen héél dicht bij een stuntzege tegen Real Madrid. Maar met een late kopbaltreffer bezorgde Casemiro de Spanjaarden toch nog een punt. De Braziliaan won het duel van Simon Deli. Op Instagram baalt de krachtpatser uit Ivoorkust echter vooral over... de rol van de videoref.

“Hartelijk bedankt VAR om ook vanavond de grote namen te blijven redden”, uit de ex-speler van Slavia Praag zijn frustratie op Instagram. De verdediger doelt uiteraard op de eerste treffer van Real Madrid. Sergio Ramos bracht zijn team met een rake kopbal terug in de match. De wedstrijd werd aanvankelijk afgekeurd voor buitenspel, maar op aangeven van de VAR ging het Spaanse feestje tóch door. En daar is Deli duidelijk niet mee opgezet.

Dé fase: volgens de VAR stond Ramos géén buitenspel

Ribéry en Neymar gingen Deli voor

Ook onder anderen Franck Ribéry en Neymar gingen in het verleden al met de voet vooruit door op de scheidsrechter op de sociaalnetwerksites. Ribéry, toen in loondienst van Bayern München, was kritisch voor de de Hongaarse ref Viktor Kassai na een nederlaag tegen Real Madrid. En Neymar uitte eerder dit jaar op Instagram zijn ongenoegen na de uitschakeling van PSG in de Champions League tegen Manchester United. De UEFA legde Neymar in april een schorsing van drie Europese duels op, maar het internationale hof van sportarbitrage CAS draaide die schorsing terug naar twee matchen. Daardoor mag Neymar weer spelen tegen... Club Brugge.