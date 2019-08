Club-spelers kijken uit naar loting: "Real of Barça in Jan Breydel: dat zou mooi zijn" TTV

29 augustus 2019

14u56 0 Champions League Stiekem hadden ze de potten ongetwijfeld al eens bekeken. Vormer, Mata en Dennis, die allen hopen op Real Madrid: “Dat zou toch eens mooi zijn in Jan Breydel, hé?”

Niets zo spannend als de loting voor de Champions League. Vandaag gaan naast die van Racing Genk ook die van Club Brugge er goed voor zitten, dit voor de derde keer in vier jaar tijd. Daar waar de grote kleppers de vorige keren uitbleven, hoopt de spelersgroep dit seizoen een échte topclub te loten. “Iedereen wil in Bernabéu spelen”, aldus Dennis. “Ik hoop op Real Madrid of Juventus. We willen ons eens tonen tegen de allergrootsten. Vorig seizoen was het noch goed noch slecht. Nu willen we beter doen. Als we leren uit die fouten, dan kunnen we nog ver komen.” Mata: “Het maakt niet uit tegen wie we spelen, want alle sterren zullen er zijn. Als kind was ik fan van Real Madrid, dus het zou wel mooi zijn om tegen hen te spelen. Champions League-voetbal: voor een speler is dat écht onbeschrijfelijk.”

Liefst niet Zenit

Ook Ruud Vormer is klaar voor het kampioenenbal, één van de redenen waarom hij begin vorig seizoen bijtekende bij blauw-zwart. “Fantastisch, hé. We hebben het in die vier wedstrijden gewoon héél goed gedaan en gaan verdiend naar de Champions League. Na die 1-1 was iedereen een beetje nerveus. Als speler wil je het hoogst haalbare en dat hebben we lekker geflikt. Nu moeten we één grote naam hierheen zien te halen. Madrid of Barcelona. Dat zou toch eens mooi zijn in Jan Breydel, hé? Liever niet Zenit uit pot één. (verbaasd) Zegt Dennis dat we nog beter zullen doen dan vorig seizoen? We gaan ons best doen. Eerst moeten we de loting afwachten en dan kunnen we bepalen hoeveel puntjes we willen pakken.”