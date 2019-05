Club moet mogelijk voorbij Porto, Kiev of Lyon in voorronde Champions League, droompoule voor Genk? VDVJ

21 mei 2019

Fans van Club Brugge kunnen voorzichtig beginnen speculeren. Wat wordt volgend seizoen de eerste Europese trip voor de vicekampioen? Zoals de kaarten nu liggen, zijn Porto, Dynamo Kiev en Olympique Lyon zekere potentiële tegenstanders van blauw-zwart in de derde voorronde van de Champions League. Als FC Basel z’n favorietenrol in de tweede voorronde inlost, komen ook de Zwitsers in dat rijtje. Stuk voor stuk zware opponenten, want Club is door zijn matige Europese coëfficiënt geen reekshoofd - net zoals PSV en het nummer drie uit Rusland (Lokomotiv Moskou of Krasnodar).

Volgende week kan Lyon misschien wel uit het rijtje bestemmingen geschrapt worden. Dat zit zo: als Chelsea volgende week woensdag de Europa League-finale wint, plaatsen de Engelsen zich automatisch voor de groepsfase van het kampioenenbal. Aangezien Hazard en co. dat ook al via hun derde plek in de Premier League afdwongen, gaat het vrijgekomen ticket naar het nummer 3 van Frankrijk: Lyon. In dat geval schuift Olympiakos mogelijk naar het rijtje beschermde teams in het niet-kampioenenspoor tijdens de loting op 22 juli. Mocht Club de eerste horde nemen, wacht er hen nog een laatste kwalificatieronde. Een helse weg richting groepsfase van het kampioenenbal.

Genk: droompoule?

Ook Racing Genk kan trouwens stilaan beginnen mijmeren over hun droompoule in de Champions League. 22 van de 32 deelnemers zijn reeds bekend. De Limburgers belanden sowieso in pot vier en mogen zich bijgevolg opmaken voor zware tegenstanders. In pot 1 komen de winnaars van de Champions en Europa League, plus landskampioenen Barcelona, Manchester City, Juventus, PSG, Bayern München en Zenit. In de balletjes van pot 2 komen de namen van Real, Atlético, Dortmund, Napoli, Shakhtar Donetsk. Met daarbij normaal ook Chelsea en de verliezer van de CL-finale - Liverpool of Tottenham. Benfica, Leverkusen, Salzburg en Valencia lonken alvast in pot 3. Wie ziet u graag afzakken naar de Luminus Arena? (VDVJ)