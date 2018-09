Club in Champions League zonder Rezaei maar met Vossen in de spits? - Dortmund is verrassend met Pulisic in Brugge Redactie

17 september 2018

14u00

Bron: vtmnieuws 0 Champions League Hoogspanning morgenavond in Jan Breydel, waar Club Brugge tegen Borussia Dortmund zijn eerste wedstrijd in het nieuwe Champions League-seizoen speelt.

Club trainde vanmorgen nog een laatste keer achter gesloten deuren. Het ziet er alvast naar uit dat Kaveh Rezaei morgen langs de kant blijft. De aanvaller trainde niet mee en sukkelt al sinds de start van het seizoen met de knie en lijkt nu forfait te moeten geven. Tenzij Leko hem zonder te trainen daags voor de match alsnog aan de aftrap brengt, krijgt wellicht Jelle Vossen de kans voorin aan de zijde van Wesley. De selectie wordt straks pas bekendgemaakt. Club wil in de Champions League in elk geval beter doen dan twee jaar geleden, toen ze met 0 op 18 en de hoon van de voetbalwereld achterbleven. Aan de belangstelling zal het alvast niet liggen: het duel tegen Borussia is zo goed als uitverkocht.

Dortmund is dan weer vertrokken met Pulisic, die hersteld is van zijn spierblessure. Tegen de verwachtingen in is dat. Middenvelder Delaney is er niet bij. De 27-jarige Deense middenvelder heeft een lichte blessure en is out voor het duel. Zijn teammaat Paco Alcácer sukkelt dan weer met de dij. Het team van Rode Duivel Axel Witsel laat weten dat de blessure van de Spaanse aanvaller meevalt, en dat zijn situatie van dag tot dag opgevolgd wordt. Volgens Duitse media mist ook hij de wedstrijd tegen Club.

