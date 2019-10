Club-fans moeten blijven zitten in Bernabéu, en plots duikt (enthousiaste) Vormer op XC

02 oktober 2019

09u30 0

Club Brugge was gisteren dicht bij een stuntzege tegen Real Madrid (2-2), maar blauw-zwart nam hoe dan ook een bijzonder knap punt mee naar huis. Na afloop moesten de Club-fans een tijdje blijven zitten in het Estadio Santiago Bernabéu, waarna Ruud Vormer plots het terrein betrad. De Nederlander, die in de 84ste minuut een rode kaart kreeg, groette z'n supporters. Sterker nog: hij zweepte ze op. Bekijk hierboven de leuke beelden.