Club Brugge zonder Diagne, maar mét geschorste Vormer richting Istanbul TTV/JVDV

25 november 2019

08u32 1

Om 8u45 vertrekt Club Brugge richting Turkije voor zijn tot dusver belangrijkste Champions League-match in deze campagne. Twee uurtjes voor dat vertrek zagen we de spelersbus aankomen in Oostende. In de selectie voor Galatasaray zoals verwacht geen Diagne, terwijl ook de geschorste Vormer en geblesseerde Mitrovic ontbreken. De Nederlander, die zijn laatste van drie schorsingsdagen uitzit na rood in Madrid, maakt wel mee de reis naar Istanbul. Mentale steunpilaar. Clement selecteerde gisteren na de ochtendtraining 22 spelers voor de trip. Van Der Brempt en De Ketelaere komen ‘s middags in actie met de beloften in de Youth League. Blauw-zwart krijgt in Istanbul de steun van ruim 750 supporters.

