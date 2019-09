Club Brugge won slechts één openingsduel in de Champions League TTV

18 september 2019

11u23 0

Opvallend genoeg kon Club Brugge bij vijf eerdere deelnames aan de Champions League slechts één keer de eerste wedstrijd in de groepsfase winnen. Dat gebeurde in 1992 tegen CSKA Moskou (1-0). Eén keer verloor blauw-zwart buitenshuis: in 2002 tegen FC Barcelona (3-2). De drie meest recente openingsmatchen voor eigen volk ging het elke keer weer mis: 1-2 tegen Juventus in 2005, 0-3 tegen Leicester in 2016 en 0-1 tegen Dortmund vorig jaar. Veel hoeft dat evenwel niet te betekenen, want enkel in de kansloze campagne van drie jaar geleden onder Preud’homme grepen de Bruggelingen uiteindelijk naast de derde plaats.

1992-1993 Club Brugge - CSKA Moskou 1-0

derde in de poule met 7 punten

2002-2003 FC Barcelona - Club Brugge 3-2

derde in de poule met 5 punten

2003-2004 Club Brugge - Celta de Vigo 1-1

derde in de poule met 8 punten

2005-2006 Club Brugge - Juventus 1-2

derde in de poule met 7 punten

2016-2017 Club Brugge - Leicester City 0-3

vierde in de poule met 0 punten

2018-2019 Club Brugge - Borussia Dortmund 0-1

derde in de poule met 6 punten