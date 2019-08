Club Brugge vertrokken naar Linz: “We gaan vol gas morgen” JB/GVS/TLB

19 augustus 2019

Club Brugge is vertrokken naar Oostenrijk. Morgen speelt blauw-zwart tegen LASK Linz de heenmatch van de playoffronde van de Champions League en voor hij op het vliegtuig stapte, reageerde aanvoerder Ruud Vormer nog even voor de microfoon van VTM Nieuws. “De Champions League, daar doe je het voor. Daar scoren is het doel, we gaan vollenbak. Vol gas.”