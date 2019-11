Club Brugge vangt bot: Ruud Vormer mist definitief cruciaal duel in Galatasaray ODBS

18 november 2019



Het beroep van Club Brugge bij de UEFA tegen de schorsing van drie wedstrijden voor Ruud Vormer, is op niets uitgedraaid. De Europese voetbalbond bevestigde vandaag de schorsing na de rode kaart van de Nederlander in het Bernabéu, waardoor Vormer er definitief niet bij is in Galatasaray. In Istanboel speelt blauw-zwart op 26 november een cruciaal duel in deze Champions League-campagne, met het oog op Europese overwintering. Club telt 2 punten, ‘Gala’ 1, zodat de Bruggelingen zich geen nederlaag kunnen veroorloven willen ze in 2020 uitkomen in (minstens) de Europa League. Op de slotdag ontvangt Club Brugge het Real Madrid van Eden Hazard, Galatasaray speelt dan thuis tegen het nu al geplaatste PSG. Dan is Vormer opnieuw speelgerechtigd nadat hij ook de dubbele confrontatie met PSG miste.