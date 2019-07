Club Brugge treft Dynamo Kiev in derde voorronde Champions League AB

22 juli 2019

12u17 14 Champions League Haalbare kaart voor Club Brugge. Blauw-zwart treft het Oekraïense Dynamo Kiev in de derde en voorlaatste voorronde van de Champions League. Club werkt zijn thuismatch af op 6 of 7 augustus. De terugwedstrijd in Kiev staat gepland op 13 augustus. Indien Club Brugge de derde voorronde overleeft, wacht nog een play-offronde voor deelname aan de groepsfase van de Champions League. Anders dient de Europa League als vangnet.

Coach Philippe Clement kondigde bij zijn aantreden eind mei al aan dat hij met Club Brugge graag als eerste Belgische team - in het huidige kwalificatiesysteem - via de voorrondes wil doorstoten naar de groepsfase van de Champions League. En de eerste horde richting groepsfase wordt Dynamo Kiev.

🏆 Ons #UCL-verhaal dit seizoen begint tegen Dynamo Kiev! #UCLDraw pic.twitter.com/l0HVSbkkt6 Club Brugge KV(@ ClubBrugge) link

Wat moet u weten over Dynamo Kiev?

• Club uit de hoofdstad van Oekraïne die vorig seizoen vicekampioen werd, na Sjachtar Donetsk.

• Viktor Tsyhankov als sterspeler: 21-jarige Oekraïens international die furore maakt vanop de rechtsbuiten. Kon vorig seizoen straffe cijfers voorleggen. Hij scoorde 20 keer en gaf 17 assists in 46 wedstrijden. Club Brugge houdt hem maar beter in de gaten.

• Jonge coach met Aleksandr Khatskevich: 45-jarige Wit-Rus die Dynamo intussen twee jaar traint. Pakte vorig jaar de Supercup, vooralsnog zijn enige prijs als coach van Kiev.

• Rijke clubgeschiedenis: Dynamo is de recordkampioen in eigen land met 15 titels. Daarnaast won het in 1976 Europacup 1, in 1975 en 1985 zegevierde het in de Europacup 2.