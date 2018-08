Club Brugge treft Atlético Madrid, Borussia Dortmund en AS Monaco in groepsfase Champions League! Redactie

30 augustus 2018

14u52 43 Champions League Atlético Madrid, Borussia Dortmund en AS Monaco. D á t zijn de tegenstanders van Club Brugge in groep A van de poulefase van de Champions League. Zo kwam vanavond uit de trommel in Monaco.

Poll Hoe doet Club Brugge het straks in de groepsfase van de Champions League? Blauw-zwart plaatst zich voor de volgende ronde van het kampioenenbal

De derde plaats en bijhorend ticket voor de Europa League zijn het hoogst haalbare

Club wordt, net als in 2016, laatste Blauw-zwart plaatst zich voor de volgende ronde van het kampioenenbal 7%

De derde plaats en bijhorend ticket voor de Europa League zijn het hoogst haalbare 28%

Club wordt, net als in 2016, laatste 65%

Met Atlético Madrid treft Club Brugge de Europa League-winnaar van het voorbije voetbalseizoen en vicekampioen van La Liga. Borussia Dortmund, waar Axel Witsel sinds kort het mooie weer maakt, eindigde vorig seizoen als vierde in de Bundesliga. Dortmund heeft overigens slechte herinneringen aan eerdere confrontaties met Club in Europa, want de vorige twee confrontaties eindigden met evenveel teleurstellingen voor de Duitsers. In het seizoen 1987-1988 kregen de Borussen in de UEFA Cup een 5-0 om de oren in het Olympiastadion, in het seizoen 2003-2004 schakelde Club het sterke Dortmund verrassend uit in de voorrondes van de Champions League. AS Monaco, met Youri Tielemans, strandde vorig jaar dan weer op een tweede plaats in de Ligue 1 achter het ongenaakbare PSG.

Speeldata

18/19 september: matchdag 1

2/3 oktober: matchdag 2

23/24 oktober: matchdag 3

6/7 november: matchdag 4

27/28 november: matchdag 5

11/12 december: matchdag 6

De specifieke speeldata en uren worden in de komende uren bekendgemaakt. Wel is al zeker dat Club 3 keer op dinsdag en 3 keer op woensdag zal spelen.