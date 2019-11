Club Brugge pakt uiteindelijk gouden punt in Istanbul na ongeziene slotfase, Diatta én Mata pakken rood na viering ODBS/ABD

26 november 2019

20u52 14 Galatasaray GAL GAL 1 einde 1 CLU CLU Club Brugge Champions League Ontlading in Istanbul. De match die Club niet mocht verliezen, leek lang verloren te gaan na een vroege tegengoal. Tot Diatta, de beste Club-speler, in blessuretijd op geweldige wijze toesloeg. Een belangrijke goal, met een zware prijs. In het feestgedruis zagen zowel Diatta als Mata hun tweede gele kaart en dus rood. 1-1 is t e weinig om binnen twee weken in de slotmatch tegen Real Madrid nog voor de achtste finales van de Champions League te gaan, maar de Europa League mag Club in 2020 niet meer ontsnappen.

Alles wat mis kon lopen en waar vooraf zo voor gewaarschuwd was, liep (te) lang mis in de eerste helft voor Club Brugge. In de val van het Turkse enthousiasme, te veel mee in de veldslag die een door blessures geplaagd Galatasaray er van wilde maken. Omdat er slecht uitgevoetbald werd, kwam blauw-zwart niet onder de druk uit. Balanta was de vervanger van Vormer, maar de Nederlander was een zwaar gemis. Club bekocht dat met een tegengoal. Büyük, nota bene de vierde spits van Galatasaray, zette Deli al te makkelijk weg en werkte knap af in de verste hoek. Ook de Ivoriaan even niet de rots in de branding. De eerste goal van ‘Gala’ in deze Champions League. Het Türk Telekom in de fik. Geleidelijk herstelde Club en werden de drie ‘flyers’ voorin gevonden. Maar Dennis maakte op de rechterflank weer al te dikwijls verkeerde keuzes en Openda, die centraal de voorkeur had gekregen op Okereke, woog te licht. Diatta was de gevaarlijkste. Op zijn voorzet nam Openda goed over, maar te weinig om een ervaren vos als Muslera te kloppen.

Een uitgelezen kans voor Club om gelijk te maken viel meteen na de pauze, toen Dennis zich prima doorzette. Alleen de afwerking ontbrak. Te lang geaarzeld. En zo bleef er altijd wel iets fout gaan. Een vrije trap van Vanaken te centraal, de ingevallen Schrijvers net over. Al ontbrak het Club vooral aan goed voetbal. Ook na de inbreng bij de pauze van youngster De Ketelaere voor Rits. Maar ook dan zou er nog een levensgrote kans volgen. Okereke oog in oog met Muslera. De verste hoek was de juiste, alleen verdween de bal naast. Ongeloof bij alles wat Club was. De 0-0 in september thuis tegen Galatasaray, toen Club kansen genoeg had om wel twee matchen te winnen, leek na vanavond dubbel zo pijnlijk te worden. Tot Diatta in minuut 93 op fantastische wijze de verste hoek vond. Muslera dan toch geklopt. Een belangrijke goal, met een zware prijs. In het feestgedruis zagen zowel Diatta als Mata hun tweede geel en rood. Mata trok zijn shirt uit terwijl Mata de cornervlag doormidden trapte. Sneu, zeker met het zicht op de afsluiter tegen Real Madrid.

