Club Brugge op Franse bodem: van het ‘drama van Lyon’ tot de vreugde-uitbarsting van Ruud LPB

06 november 2019

14u10 0 Champions League Club Brugge en wedstrijden op Franse bodem, een geslaagd huwelijk is het niet. Zes nederlagen, twee zeges en één gelijkspel. Wij lichten er drie wedstrijden uit die ongetwijfeld nog in het collectieve geheugen zitten bij de Club-fan.

Europacup I, seizoen 1988-1989, achtste finale: AS Monaco - Club Brugge 6-1

Philippe Vande Walle zal er niet graag aan herinnerd worden. De Club-doelman ziet ze die avond in het prinsdom langs alle kanten voor zich opduiken. Nochtans is blauw-zwart met hoopvolle verwachtingen naar Monaco afgereisd. Een 1-0-zege (doelpunt Dimitri M’Buyu) in de heenmatch biedt perspectieven op een kwartfinale in Europacup I, maar na amper een halfuur ligt Club al morsdood tegen het canvas. Vijf-nul staat het, ontluisterende cijfers. Youssouf Fofana en José Touré, met drie en twee goals de killers van dienst, zijn namen die ze in Jan Breydel liever niet meer uitspreken.

UEFA Cup, seizoen 2001-2002, 1/16de finale: Olympique Lyon - Club Brugge 3-0

Niéts kan er Club gebeuren als het op 6 december 2001 klaarstaat in de spelerstunnel van het Stade de Gerland van Olympique Lyon. Twee weken voordien zijn de Fransen na een pure propagandamatch in mootjes gehakt. O ja, er is het vervelende tegendoelpunt van Luyindula. Maar een 4-1-bonus, dat zou blauw-zwart toch niet meer weggeven? Loopt dat even anders. Na 23 minuten heeft Lyon al tweederde van de klus geklaard. Getekend Sonny Anderson, die Club met twee goals in vier minuten naar adem doet happen. Het blauw-zwarte schip staat op zinken, maar lijkt finaal toch de haven te halen. Tot minuut 93. Club trekt onbezonnen met vier spelers in de aanval. Tien seconden later haalt Anderson (ex-Barça) aan de overzijde een derde keer de trekker over. Het ‘drama van Lyon’ is geboren.

Champions League, seizoen 2018-2019, groepsfase: AS Monaco - Club Brugge 0-4

Monaco revisited, dertig jaar later. Club heeft er in de Champions League al drie uitstekende wedstrijden opzitten en is met 1 op 9 karig beloond. Met AS Monaco gaat blauw-zwart de strijd aan om de derde plaats in de groep. Na een 1-1-gelijkspel in Jan Breydel reist blauw-zwart naar een Monaco in crisis. De Monegasken staan troosteloos laatste in de Ligue 1. Ex-boegbeeld Thierry Henry, die de ontslagen Leonardo Jardim is opgevolgd, moet de meubelen komen redden. Het duel wordt een ware calvarietocht voor de ex-assistent-coach van de Rode Duivels. Henry kijkt langs de zijlijn machteloos toe hoe zijn team compleet verzuipt. Na 24 minuten staat het al 0-3 na goals van Vanaken (2) en Wesley. Kapitein Ruud Vormer, gebeten na twee duels bankzitten, zet in de slotfase de kers op de taart. De vreugde-uitbarsting is immens.

Andere duels op Franse bodem:

Uefa Cup, seizoen 1975-1976, eerste ronde: Olympique Lyon - Club Brugge 4-3

Uefa Cup, seizoen 1998-1999, achtste finale: Olympique Lyon - Club Brugge 1-0

Uefa Cup, seizoen 2003-2004, achtste finale: Bordeaux - Club Brugge 3-1

Uefa Cup, seizoen 2004-2005, eerste ronde: Châteauroux - Club Brugge 1-2

Europa League, seizoen 2009-2010, groepsfase: Toulouse - Club Brugge 2-2

Europa League, seizoen 2012-2013, groepsfase: Bordeaux - Club Brugge 4-0