Club Brugge maakt kennis met het Bernabéu: “Als ik scoor, dan zet ik een tattoo” ODBS

01 oktober 2019

12u24

Bron: clubbrugge.be 1

Gisteravond maakten de spelers van Club Brugge kennis met het imposante Santiago Bernabéu. Philippe Clement zag meteen een voordeel: “Ik denk dat het dezelfde grasmat is als bij ons in Brugge.” Wat verderop zocht de Nigeriaanse aanvaller Emmanuel Dennis op zijn gsm op hoeveel supporters er in het stadion kunnen. “81.000 ‘bro’... dit is Real Madrid hé. Als ik hier scoor, dan zet ik een tattoo.”