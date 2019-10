Club Brugge loopt tegen PSG tegen zwaarste Europese thuisnederlaag ooit aan YP

23 oktober 2019

00u12

Bron: Belga 0 Champions League 0-5 tegen Paris Saint-Germain op de derde speeldag in groep A van de Champions League. De eerste nederlaag van het seizoen voor Club Brugge na een reeks van zeventien ongeslagen wedstrijden was meteen ook een hele zware.

En een historische, want nooit eerder verloor Club Europees met dergelijke cijfers in eigen huis. De vorige zwaarste Europese thuisnederlaag liep Club in augustus 2015 in de voorrondes van de Champions League op tegen Manchester United: 0-4 werd het toen. Memphis Depay was toen de kwelduivel, deze keer zorgden Kylian Mbappé met een hattrick en Mauro Icardi voor de doelpunten.

De zwaarste nederlaag in Europa werd opgetekend in november 1988 in de Europa Cup I. Uit bij AS Monaco werd het toen 6-1. In september 2015 werd het op bezoek bij Napoli in de Europa League al eens 5-0.