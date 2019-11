Club Brugge kijkt uit naar cruciaal duel tegen Galatasaray: “De match van het jaar” PDD/XC

23 november 2019

11u23 1 Champions League Club Brugge speelt dinsdag op bezoek bij Galatasaray een cruciaal duel in de groepsfase van de Champions League. Blauw-zwart kijkt alvast uit naar de partij: “Dit is de match van het jaar.”

In de Champions League is Galatasaray hekkensluiter in groep A met één punt, behaald op de eerste speeldag in Brugge. PSG leidt de poule met het maximum van twaalf punten, voor Real Madrid (7 ptn) en Club Brugge (2 ptn). Als blauw-zwart dinsdag wint, zijn ze zeker van Europese overwintering.

Clement: “Hopelijk tegen Real strijden voor tweede plek”

“Galatasaray is een ploeg met een heel grote kern. Er zijn bij hen enkele jongens afwezig, maar ze hebben serieuze vervangers”, weet Philippe Clement. “Voor hen is het sowieso de match van alles of niets. Ze moeten winnen, of 0-0 spelen. Ik heb in mijn carrière verschillende matchen in Turkije gespeeld, het is daar altijd een heetgebakerde sfeer. Mijn spelers zullen klaar moeten zijn. We kunnen iets fantastisch bewerkstelligen. We willen ons dinsdag al kwalificeren voor de Europa League. En dan hopelijk de laatste wedstrijd tegen Real nog strijden voor de tweede plaats. Dat zou fantastisch zijn, want we zijn heel ambitieus.”

Mechele: “Galatasaray is een topploeg”

Club Brugge boekte gisteravond een eenvoudige zege tegen KV Oostende. Dat vertelde ook Brandon Mechele. “Ik denk niet dat we veel energie verspild hebben, maar dinsdag wordt een andere wedstrijd. Tegen Galatasaray zullen we beter moeten spelen. Het vertrouwen was daarnaast niet weg na die twee nederlagen. De partij tegen Galatasaray is misschien wel de match van het jaar. Als we winnen, zijn we zeker van de Europa League, en mogelijk zit de tweede plaats er zelfs in. En dat ze veel geblesseerden hebben? Galatasaray blijft een topploeg.”

Rits: “Galatasaray is de match van het jaar”

“We toonden direct dat er weinig mogelijk was voor Oostende. Na de rode kaart zakten ze enorm ver in, dan hadden we het moeilijk om door hun verdediging te geraken”, klonk het bij Mats Rits. “Dat ik scoorde? Altijd plezant om een doelpunt te maken. Het was belangrijk dat we een reactie toonden na die twee nederlagen. En inderdaad: Galatasaray is op dit moment de match van het jaar. We weten wat ons te doen staat.”

