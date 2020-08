Club Brugge kent mogelijke Champions League-tegenstanders, blauw-zwart tegen Ronaldo én Messi in groepsfase? XC

22 augustus 2020

19u02 2 Champions League Club Brugge kent nu al z'n mogelijke tegenstanders uit de potten 1 en 2 in de Champions League. Blauw-zwart, dat zo goed als zeker in pot 4 zit, kan het opnemen tegen Juventus (pot 1) en Barcelona (pot 2). In dat geval spelen Cristiano Ronaldo en Lionel Messi binnenkort op Jan Breydel. Stel u voor.

💁🏼‍♂️ Voor de eerste keer óóit kunnen #Ronaldo en #Messi elkaar treffen in een CL-groepsfase (2020/21):



🇮🇹 Juventus (pot 1)

🇪🇸 Barcelona (pot 2)

🇧🇪 Club Brugge (pot 4)



👉🏻 En ... #ClubBrugge kan erbij! Jarno Bertho(@ JarnoBertho) link

Op 1 oktober staat de loting voor de nieuwe editie van de Champions League op het menu. En nu Sevilla de Europa League gewonnen heeft, ligt pot 1 helemaal vast. Ook pot 2 is zo goed als compleet, op één positie na - als Benfica zich via de voorronde voor de groepsfase plaatst, zakt Ajax naar pot 3.

Club Brugge plaatste zich rechtstreeks voor de groepsfase en zit zo goed als zeker in pot 4. AA Gent is de andere mogelijke deelnemer aan de Champions League. Als de Buffalo’s de twee voorrondes overleven, komen ze dankzij hun coëfficiënt mogelijk uit in pot 3. AA Gent is de hoogst genoteerde Belgische club op de ‘UEFA Club Coëfficient Ranking’.

De voorlopige potindeling:

Pot 1: Sevilla (Spa), Real Madrid (Spa), Liverpool (Eng), Juventus (Ita), Bayern München (Dui), Paris Saint-Germain (Fra), Zenit Sint-Petersburg (Rus), FC Porto (Por)

Pot 2: Barcelona (Spa), Atlético Madrid (Spa), Manchester City (Eng), Manchester United (Eng), Shakhtar Donetsk (Oek), Borussia Dortmund (Dui), Chelsea (Eng), Ajax (Ned)/Benfica (Por)

Pot 3: RB Leipzig (Dui), Inter (Ita), Lazio (Ita), Ajax (Ned)/Benfica (Por) + 4 andere ploegen die uit voorrondes komen. Mogelijke namen als AA GENT (BEL), Dinamo Kiev (Oek), Olympiakos (Gri), Celtic (Sch), FC Salzburg (Oos), Besiktas (Tur),...

Pot 4: Atalanta Bergamo (Ita), Lokomotiv Moskou (Rus), Olympique Marseille (Fra), Club Brugge (Bel), Borussia Mönchengladbach (Dui), Istanbul Basaksehir (Tur), Stade Rennes (Fra) + 1 ander team uit voorrondes. Mogelijke namen als FK Krasnodar (Rus), Dinamo Zagreb (Kro), etc...

Afhankelijk van de resultaten in de voorrondes verhuizen er mogelijk nog teams uit pot 4 naar pot 3.

