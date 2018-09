Club Brugge en Borussia Dortmund ontleed: het is morgen David tegen Goliath (maar David won al twee keer)



BF/JSe/TTV

17 september 2018

07u19 0

Club Brugge start zijn CL-campage met een knalaffiche tegen een Duitse grootmacht. Is het wat David tegen Goliath, dinsdag? Ja, als je de clubs financieel met elkaar meet: dan gaapt er een wijde kloof en speelt Dortmund op de transfermarkt in een andere categorie. Ook de fangemeenschap van de Borussen heeft een beduidend grotere reikwijdte. Maar qua sportief palmares en zijn aantal Europese matchen uit het verleden hoeft Club Brugge dan weer niet te blozen tegenover Dortmund. En ook al is Club in de huidige voetbalorde op papier de underdog - bij Dortmund hebben Axel Witsel en Mario Götze met z'n tweeën evenveel CL-matchen op hun teller dan de hele kern van Club samen -, mentaal weet blauw-zwart zich gesterkt door enkele heroïsche Europese zeges tegen Dortmund in het verleden. Oordeel zelf over de verhoudingen met de cijfervergelijking hierboven.(BF/TTV/JSe)

Dortmund komt te vroeg voor Dennis, Cools van tribune naar basiself?

Het is trouwens al kort dag voor Club Brugge en Ivan Leko, die enkel gisteren en vandaag tactisch kon trainen in functie van de match tegen Borussia Dortmund. Die eerste Champions League-wedstrijd komt voor Dennis in ieder geval te vroeg. De Nigeriaan, die het voor zijn spierblessure op de rechterflank uitstekend heeft gedaan, is niet inzetbaar tegen de Duitsers. Vraag is of Leko Diatta, die mager presteerde tegen Lokeren, een nieuwe kans geeft of niet. Meer aannemelijk is dat Dion Cools, vrijdag uit de selectie gelaten, in ere wordt hersteld. Op defensief vlak heeft de rechterflankspeler toch meer kwaliteiten dan Diatta en verdedigen is wat de Bruggelingen morgen ongetwijfeld te doen zal staan.

Afwachten of Rezaei voorin de voorkeur krijgt op Vossen, vrijdag nog matchwinnaar. Leko mag dan wel altijd uitgaan van zijn eigen filosofie, toch mag verwacht worden dat Dortmund het balbezit zal opeisen. En dan wordt het zaak om voorin de opbouw af te breken, en daar is de Iraniër samen met Wesley normaal gezien toch iets beter in dan Vossen, ook al speelde Rezaei vrijdag een draak van een wedstrijd. De van Charleroi overgekomen aanvaller sukkelt nog steeds met de knie en de dij, wat hem zichtbaar niet helpt. Hoe dan ook zal Leko weinig of niet ingrijpen voor de eerste ontmoeting met Borussia. De Kroaat heeft niet de neiging snel te roteren. Vorig seizoen liet hij temidden van een druk programma zelfs zijn basisploeg opdraven in de bekerwedstrijd op Roeselare. (TTV)