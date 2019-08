Club Brugge begint vol vertrouwen tegen Dinamo Kiev Arnd Leroy

06 augustus 2019

16u15

Vanavond kijkt Club Brugge Diamo Kiev recht in de ogen in de derde voorronde van de Champions League. Wie de dubbele confrontatie wint, verzekert zich van Europees voetbal tot in december in de Europa League. Maar voor blauw-zwart is dat niet genoeg. Zij willen dit jaar opnieuw doorstoten naar de groepsfase van de Champions League. Er zit dus maar één ding op voor Clement en z’n jongens. Winnen. Club begint vanavond met een goed gevoel aan de wedstrijd. Het vertrouwen is groot, zeker na de twee makkelijke overwinningen in de competitie. Afgelopen weekend stuurde het STVV nog met 6-0 naar huis.