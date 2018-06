Club Brugge al zeker van 15,25 miljoen euro startpremie in Champions League Redactie

05 juni 2018

21u23

Bron: Belga 43 Champions League Landskampioen Club Brugge mag zich in de handen wrijven. De 32 clubs die in de komende editie van de Champions League in de groepsfase zitten, zijn elk zeker van 15,25 miljoen euro. Dat heeft de Europese Voetbalbond (UEFA) vandaag bekendgemaakt.

Bovenop de gegarandeerde som komt er in de poulefase 2,7 miljoen euro bij per overwinning, een gelijkspel levert 900.000 euro op. Kwalificeert een team zich voor de achtste finales, dan mag het zich verwachten aan nog eens 9,5 miljoen euro. De ploegen die doorstoten naar de kwartfinales mogen nog eens 10,5 miljoen euro bijschrijven op hun rekening. In de halve finales komt daar 12 miljoen euro bij. Kwalificatie voor de finale levert 15 miljoen euro op. Het team dat de beker met de grote oren verovert, is nog eens verzekerd van vier miljoen euro.

Verder wordt 585 miljoen euro verdeeld volgens een nieuwe ranking op basis van de prestaties van een club in de voorbije tien jaar in de UEFA-competities en de Europese trofeeën in de prijzenkast (niet beperkt tot voorbije tien jaar). Het team helemaal bovenin die ranking krijgt zeker al 32 schijven van 1,108 miljoen euro: in totaal 35,46 miljoen euro. Het laagst gerangschikte team krijgt slechts één schijf. Verder verdienen clubs uiteraard ook aan tv-rechten. Teams die in de play-offs worden uitgeschakeld, ontvangen elk vijf miljoen euro.

De bedragen in de Europa League zijn meer bescheiden. De 48 clubs die in de poulefase aantreden, ontvangen elk 2,92 miljoen euro. Een zege daarin brengt 570.000 euro op, een gelijkspel is goed voor 190.000 euro. Doorstoten naar de laatste 32, 16 en 8 levert respectievelijk 500.000, 1,1 miljoen en 1,5 miljoen euro op. Kwalificatie voor de halve finales is goed voor 2,4 miljoen euro. De teams die de finale bereiken, krijgen elk 4,5 miljoen euro. De winnaar van de Europa League ontvangt nog eens 4 miljoen euro. Ook in de Europa League wordt voortaan een ranking gebruikt om nog eens 84 miljoen euro onder de teams te verdelen.

Voor België is Club Brugge zeker van een ticket voor de groepsfase van de Champions League. Standard treedt aan in de derde voorronde van het kampioenenbal, waarna nog de play-offronde volgt. In de Europa League start Anderlecht in de groepsfase, AA Gent gaat van start in de derde voorronde, Racing Genk in de tweede voorronde.