Club bouwde stevig feestje na laatste fluitsignaal in Kiev, Deli vierde ingetogen na overlijden vriend

14 augustus 2019

De strijd was intens, de vreugde na de match in Kiev navenant. Club Brugge is voor het tweede jaar op weg naar de Champions League en dat werd na het laatste fluitsignaal flink gevierd door de spelers en staf van blauw-zwart en de meegereisde Brugse fans. Aanvoerder en doelpuntenmaker Ruud Vormer die zijn ploegmaats optrommelt voor een foto met de fans, Philippe Clement die Krépin Diatta complimenteert met zijn invalbeurt of de samenzang met de fans: het passeert allemaal de revue in de montage die Club vandaag verspreidde. In het filmpje is er ook een speciale rol weggelegd voor Simon Deli. De centrale verdediger droeg zijn belangrijke treffer op aan Dj Arafat, een Ivoriaanse zanger en vriend van Deli die vorig weekend overleed. “We zijn als strijders naar hier gekomen en dat hebben we ook getoond”, zegt Deli. “We hebben onze supporters alles gegeven wat we konden. Ik draag deze overwinning op aan mijn broeder, Dj Arafat Daïshi. Rust in vrede, vriend.”

