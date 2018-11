Club boekt deugddoend gelijkspel bij Bundesliga-leider en gaat na nieuwjaar verder in Europa League LPB

28 november 2018

22u45 9 Borussia Dortmund BVB BVB 0 einde 0 CLU CLU Club Brugge Champions League Club Brugge heeft op het veld van Borussia Dortmund een deugddoend gelijkspel behaald. Een gedisciplineerd blauw-zwart gaf weinig weg, maar kon zelf amper dreigen. Niettemin een opsteker voor blauw-zwart in zijn confrontatie met de leider in de Bundesliga.

AS Monaco verloren, de Europese overwintering een feit: de druk was er voor de aftrap al wat af voor Club Brugge. Vleugels gaf die wetenschap blauw-zwart niet, offensief bleef het voor rust compleet onmondig. Gedisciplineerd verdedigen, dàt deden de Bruggelingen in het eerste bedrijf wel. Borussia Dortmund, met 35 goals in 12 Bundesliga-duels een echte pletwals, moest het stellen met amper twee kansen. Pulisic trapte pardoes tegen Horvath aan, die van Marco Reus - Poulain sloot wel héél traag aan bij de rest van de defensie - moest er altijd in. Voor het overige was het bijwijlen druk in de Brugse zestienmeter, maar weggeven deed Club niks. Nul-nul halfweg.

Na de pauze hetzelfde verhaal. Voor Dortmund hoefde het niet echt, Club hield de boel onder impuls van een uitblinkende Denswil goed gesloten. De dreiging van thuiszijde bleef tot het minimum beperkt. Een kwartier voor tijd kwam Dennis zowaar dicht bij 0-1, het zou wat geweest zijn. In Brugge zat het venijn nog in de staart - die dekselse Pulisic, weet u nog? - maar zover kwam het in het Signal Iduna Park niet. Club hield het 0-0-gelijkspel in de rugzak en overwintert na nieuwjaar in de Europa League. Axel Witsel viel in het slot nog geblesseerd uit, zonder erg.