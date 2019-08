Clement: “Was niet evident om hier te komen winnen” DMM

20 augustus 2019

23u37

Bron: VIER 0 Club Brugge Club Brugge-coach Philippe Clement had een moeilijke partij voorspeld tegen Linz en kreeg gelijk. “Volgende week mogen we niet naïef zijn en moeten we vollenbak gaan om zelf te scoren.”

“We kenden deze tegenstander”, analyseerde Philippe Clement meteen na de match bij VIER. “Ze spelen heel fysiek voetbal. We wisten dus dat het een moeilijke match zou worden. We begonnen ook moeizaam aan de wedstrijd. Daarna hebben we de controle gepakt en kunnen dreigen. Dankzij de penalty zijn we voorgekomen. Het was even wachten in die fase, maar Openda wist zeker dat hij niet offside vertrokken was. Het valt nu eens in ons voordeel.”

“In de tweede helft kregen we nog kansen om de voorsprong groter te maken. Nog één goal had een ander resultaat geweest. Het had 0-2 moeten zijn als je de kans van Rezaei ziet. Zo’n momenten moet je nemen. Al vergeet ik vooral niet dat wij de eerste ploeg zijn die winnen tegen Linz. Het is niet zo evident om hier te komen winnen. Red Bull Salzburg (vorig jaar nog halve finalist in de Europa League, red.) kwam hier 3-3 gelijk spelen.”

“Volgende week moeten wij in Jan Breydel er vollenbak tegenaan. Daar kunnen we rekenen op onze fanatieke supporters om ons over de streep te trekken en te plaatsen voor de Champions League. Het zal niet rekenen zijn. We mogen die match ook niet naïef aanvatten zoals vandaag.”