Clement triomfeert, maar: “Dit gaat niet om mij” Stephan Keygnaert

29 augustus 2019

06u42 0 Champions League Veni. Vidi. Vici. Philippe Clement heeft na Racing Genk nu ook Club Brugge een appeltje (van om en bij de 30 miljoen euro) voor de dorst bezorgd. Het Belgische voetbal mag hem dankbaar zijn. Dit is zijn grote triomf.

Singing In The Rain - Philippe Clement riep na het eindsignaal in de plenzende regen zijn spelers bij zich in de middencirkel. Hij feliciteerde hen met de Champions League-kwalificatie. Gisteravond mocht gevierd worden. Waarna spelers en staf uitbundig op en neer dansten. Clement keerde op zijn stappen terug - weg uit de spotlights - en kreeg in de tunnel een knuffel van Bart Verhaeghe.

“Toen ik deze zomer naar Club kwam, vertelde het bestuur mij dat we 5% kans hadden om de groepsfase van de Champions League te bereiken. Dan is dit vast en zeker een stunt, hé.” Clement lachte. Niet uitbundig. “Dit gaat niet om mij.”

Ik ben vooral blij als ik al die uitgelaten fans zie op de tribunes. Dit doet me denken aan de fantastische Europese avonden uit het roemrijke verleden van deze club Philippe Clement

Philippe Clement is de eerste trainer in België die twee verschillende clubs in drie maanden tijd plaatst voor de groepsfase van de Champions League. “Ik ben een trainer die geniet van het succes te bereiken samen met een hele club. Alles en iedereen in beweging kunnen zetten en spelers naar het maximum pushen, dát is voor mij de betekenis van trainerschap. Want uiteindelijk zijn het de jóngens die de job moeten doen.”

Clement is een emo-mens, meer dan mensen geloven. “Ik ben vooral tevreden als ik al die uitgelaten fans zie op de tribunes. Dit doet me denken aan de fantastische Europese avonden uit het roemrijke verleden van deze club - die ik meemaakte als speler en als assistent. Vanavond voelde ik de energie in mijn rug.”

Wanyama?

Clement gaf toe dat niet alles perfect was gelopen. “Openda had het voor de rust moeilijk om zijn duels te winnen. Dat kan. Hij is een jonge speler. Ik opteerde daarna om Okereke centraal te posteren en Tau op links om zo het veld breed te houden. Beiden hebben dat uitstekend ingevuld. Maar concentratieverlies kostte ons de gelijkmaker en bracht Linz zo weer in de match. Ik noem dat een logische evolutie van een elftal waarin er spelers zijn met wie ik acht weken werk en anderen met wie ik drie weken werk. We gaan nóg fouten maken. Het helpt als die fouten toch een goed einde niet in de weg staan.”

De kwalificatie brengt mogelijk de transfer van Wanyama in een stroomversnelling: “Tottenham moet willen meewerken. We kunnen evenwel niet blijven wachten - mogelijk dienen we andere opties te bekijken. Hoe dan ook staan we in een sterke positie tegenover al die spelers; wie wil niét Champions League spelen?”

Na de loting van vanavond - “Ik kijk ernaar uit” - is er zondag de topper tegen... Racing Genk. “Dat wordt weer speciaal”, aldus Clement. “Het wordt een weerzien met veel vrienden op en naast het veld. De spelers die gewerkt hebben met mij beschouw ik als mijn kinderen. Maar nu ga ik eerst een béétje meegenieten na deze kwalificatie.”