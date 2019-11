Clement: “Niet in mijn karakter om te panikeren”



NP/VDVJ

27 november 2019

00u14 0

Philippe Clement straalde – je zou voor minder. “Dit is de mentaliteit waar Club voor staat. Je blijven smijten tot het einde. Er altijd hard voor blijven werken. Daarom ben ik zo graag bij Club, voel ik me hier zo goed thuis. Of ik op een bepaald moment in paniek was? Nee, nee. Dat zit niet in mijn karakter. Kijk, ik geloof heel hard in deze groep. Uiteraard is dat geen garantie dat je nog een punt haalt, maar uit mijn ervaring als speler en als coach weet ik dat ik maar één ding kan vragen: alles geven wat je in je hebt. Wel, ik heb al heel vaak ondervonden dat je daarvoor beloond wordt. Al had het veel vroeger in de wedstrijd kunnen zijn.”

Clement kon wel niet lachen met het feit dat Diatta en Mata zich op zo’n onvolwassen wijze lieten uitsluiten en geschorst zijn voor de wedstrijd tegen Real Madrid. “Ik begrijp het niet”, schuddebolde de coach. “Dat zijn net de momenten waarop je kalm moet blijven. Sterk blijven in je hoofd en controle houden over je emoties. Veel ploegen slikken snel een goal nadat ze op voorsprong kwamen. Dit zijn nog jonge spelers die fouten maken. In de toekomst zal het hen ongetwijfeld niet meer overkomen. Ze hebben zichzelf al een zware straf opgelegd. Je droomt ervan om een wedstrijd tegen Real Madrid te spelen.”