Clement: “Moeten proberen zélf onze match te winnen, en niet bezig te zijn met Parijs” YP/RL

10 december 2019

16u37

Bron: VTM Nieuws 0

Ook bij VTM-journalist Rudy Lanssens blikte Club-coach Philippe Clement vooruit naar de topaffiche tegen Real Madrid. Hij heeft het onder meer over de ‘veredelde B-ploeg’ bij Real, de schorsingen bij zijn team (en de opportuniteiten die erdoor komen voor de jongeren), het feit dat het voetballend allemaal net ietsje minder sprankelend is én over de partij tussen PSG en Galatasaray.