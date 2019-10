Clement moet aan middenveld sleutelen: drie opties om geschorste Vormer te vervangen NP

21 oktober 2019

08u21 2 Champions League Kopzorgen voor Clement. Door de schorsing van Vormer moet hij noodgedwongen aan zijn succesvol middenveld sleutelen. Dat het alternatief Eder Balanta (spierscheur) nog onzeker is voor PSG, maakt het er niet gemakkelijker op.

Optie 1: Balanta klaarstomen

De meest voor de hand liggende oplossing is Eder Balanta klaarstomen. Alleen... De Colombiaan liep een kleine maand geleden, in het bekerduel tegen Francs Borains, een spierscheur op. Da’s iets anders dan een pijnlijke enkel, waarmee je soms - mits een inspuiting - toch opgelapt kan worden. Raakt Balanta speelklaar, dan kan Rits een rij hoger spelen, op de positie van Vormer.

Optie 2: Schrijvers in de driehoek

Moet Balanta ook forfait geven voor de komst van PSG, dan is een driehoek met Rits, Vanaken en Schrijvers een optie. Drie ervaren jongens die de filosofie en de Champions League kennen. Het enige: Schrijvers loopt dezer dagen wat ongelukkig te voetballen. Deels door zijn invallersstatuut.

Optie 3: Surprise du chef

Binnen zijn spelersgroep hebben ze er vooralsnog ook het raden naar, maar omdat een verrassing nooit uit te sluiten valt... Odilon Kossounou (18) speelde bij Hammarby IF regelmatig als verdedigende middenvelder - waardoor Rits dus zou kunnen opschuiven. Alleen zit de Senegalees bij Club aan... één minuut in de Jupiler Pro League. Een korte invalbeurt op Moeskroen dan nog, waarin hij Vormer afloste. Een voorteken? Of tovert Clement nog iets anders uit zijn hoed?

