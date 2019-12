Clement is fier op zijn spelers: “Ze hebben lef getoond en die drie punten weerspiegelen dat niet” NQ

11 december 2019

23u42

Bron: Q2 0 Champions League Club Brugge verlaat de Champions League na drie gelijke spelen met een ticket voor de Europa League en met opgeheven hoofd. “Fierheid overheerst”, klinkt het bij trainer Philippe Clement. “Mijn spelers hebben lef getoond en die drie punten weerspiegelen dat niet.”

Tegen Real Madrid was blauw-zwart de hele eerste helft minsten de evenknie. “De eindconclusie van vanavond is: het verschil tussen de twee ploegen was efficiëntie. Dat is nog een werkpunt, maar als dat er nog bij komt speel je op het niveau van de allergrootste ploegen”, zegt Clement. “We moeten op deze weg verder en het is heel leuk dat we dan nog in de Europa League aan de slag kunnen. Dat is ook meer onze wereld, we moeten daar realistisch in zijn”, geeft Clement eerlijk toe.