Clement: “Ik onthoud heel veel positieve dingen, maar ook een héél negatief ding”

06 november 2019

“Ik ben in de eerste plaats heel fier op mijn groep en hoop dat ze in deze wedstrijd niet enkel zullen spreken over dit incident”, zei Philippe Clement na afloop van de verloren match in Parijs, verwijzend naar de penaltymisser van Diagne. “Dat zijn dingen die we binnenskamers bespreken. Ik hoop dat ze spreken over de manier waarop club hier gevoetbald heeft tegen een van de beste teams van de wereld. Het zou heel spijtig zijn als alle goede dingen van vanavond teniet gedaan worden door die vijf seconden in de match. Dat zijn dingen die mijn verantwoordelijkheid zijn en ik zal daar de juiste conclusies uit trekken.”