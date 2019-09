Clement houdt balletje hoog: sfeer in Brugge relaxed dag voor cruciale CL-opener ODBS

17 september 2019

11u23

Bron: VTM Nieuws 0

Erop of eronder. Wil Club Brugge in de Champions League een woordje meepraten in zijn poule, is het verplicht van morgen minstens een punt te pakken thuis tegen het Turkse Galatasaray. Eén groot voordeel: na het omzeilen van de lastige Europese klippen Dinamo Kiev en Linz, gekoppeld aan de goeie competitiestart, heeft blauw-zwart vertrouwen. Het geloof dat het kan tegen ‘Gala’ is aanwezig. Een dag voor de cruciale partij gaat het er goedgemutst aan toe op Jan Breydel.