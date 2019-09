Clement hoopt op ouderwetse Brugse Europese avond: “We gaan onze huid duur verkopen” ODBS/TTV

17 september 2019

14u55 0 Champions League De dag vóór de D-Day van Club. Philippe Clement ziet voldoende elementen om er een mooie Champions League-campagne van te maken. Met Diagne, die Club weghaalde uit Galatasaray, als extra troef? Clement: “Ik hoef hem niet te motiveren voor deze partij.”

Met ook Real en PSG in de groep, lijkt Club - Galatasaray (18u55, live op HLN.be en Q2) op het eerste gezicht al meteen doorslaggevend voor de Europese overlevingskansen. Zo zwart-wit wil Clement dat niet zien. “Bij winst zetten we een grote stap richting derde plaats, bij gelijkspel blijft het 50 procent en bij verlies zullen we een serieus inhaalmanoeuvre moeten inzetten. Maar ik wil me echt niet vastpinnen op een resultaat. Winst zal geen garantie zijn op Europa League, verlies hypothekeert een mooie campagne niet. Club Brugge heeft al voldoende bewezen dat het kan stunten. Real en PSG zijn natuurlijk ‘hors catégorie’, maar we geven ons niet zomaar gewonnen. Tegen goeie ploegen en clubs met groter budgetten, zoals Galatasaray dat ook is, hebben we hier in het verleden al geweldig mooie Europese avonden beleefd. Gisteren en ook vandaag hebben we nog speciaal getraind om hun zwakke punten proberen uit te buiten. Wees maar zeker: we gaan onze huid duur verkopen.”

“Verlies hoeft ook geen drama te zijn: wij hebben onze Europese doelstelling al bereikt. Als eerste Belgische club hebben we ons via het niet-kampioenenspoor gekwalificeerd. Alleen zijn wij een ambitieuze club. Met mensen die altijd meer willen. Ook in deze Champions League. Ik vraag van mijn spelers gewoon dat ze lef tonen. Dat ze leren uit hun fouten, want fouten zullen ze maken.”

Aanpassingsperiode Okereke

Een extra troef voor Club kan Diagne zijn. De spits, op de laatste dag van de zomermercato afgesnoept van Anderlecht, vertoefde een half jaar lang in Istanbul bij Galatasaray. “Ik zie op training dat hij erg gemotiveerd is. Het zal niet nodig zijn om hem extra op te peppen. Okereke had het de jongste weken wat moeilijker, maar dat is niet meer dan logisch. Hij is er amper 21, komt uit de Serie B... aan ploegen als Eupen of Cercle die achterin nauwelijks ruimte weggeven en massaal verdedigen, moet hij zich nog aanpassen. Laat hem maar even uit z’n comfortzone komen, daar leer je uit. Ik heb de voorbije dagen op training trouwens goeie dingen van hem gezien.

Vanaken: “Willen niet alleen tegen Galatasaray iets doen”

Eén dag na Racing Genk begint ook voor Club Brugge morgen de Champions League. “Nu hebben we veel meer ervaring dan in de voorbije campagnes”, weet Hans Vanaken.

Afwachten hoe Club Brugge morgen de Champions League instapt tegen Galatasaray, op papier de rechtstreekse tegenstander voor de derde plaats in de poule. Onder Preud’homme werd de groepsfase met 0 op 18 een flop, onder Ivan Leko verraste blauw-zwart vriend en vijand: “Sowieso hebben we als groep veel meer ervaring”, aldus Vanaken. “Dat was zeker onder Preud’homme niet het geval. Uit die campagnes hebben we veel geleerd als groep. Bovendien hebben onze aankopen ook de nodige ervaring. Dat het meteen ‘van moeten’ is, daar ga ik niet mee akkoord. Er wordt nogal rap gesproken over een duel tussen Galatasaray en ons, maar we willen niet alleen tegen hen iets doen. Elke match zien we als een aparte wedstrijd, waarin we niet alleen willen verdedigen en de nul houden. Telkens opnieuw gaan we op zoek naar de pijnpunten van onze tegenstanders en dat zal ook bij Real Madrid en PSG zo zijn”.

Vanaken scoorde vorig seizoen twee keer in Monaco en trof eerder ook tegen Dinamo Kiev en Linz raak: “Moeilijk om dit te verklaren. Mijn ding is ‘presteren bij Club’, geen idee waarom ik plots wel veel scoor in Europa. Dat ik niet mocht spelen bij de Rode Duivels is geen extra motivatie. Sowieso probeer ik elke week beter te doen. Dan is het aan de bondscoach om zijn keuze te maken”.

“Wat ik weet over Galatasaray? We hebben niet veel gezien, vandaag kregen we voor het eerst informatie. Ze hebben heel veel ervaring en zijn het gewoon om op een hoog niveau te spelen. Wij willen vooral zelf aanvallen en van hun zwaktes profiteren”.