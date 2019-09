Clement en Mignolet deinzen niet terug voor grootmacht Real: “Match aanvangen met idee om te winnen” GVS/TLB

30 september 2019

18u48 3 Champions League “De intentie is om veel te creëren.” Ook in het mythische Bernabéu zal Club Brugge uitgaan van eigen sterkte, zo zegt coach Philippe Clement daags voor de Champions Leaguematch tegen Real Madrid. “We vangen de match aan met het idee dat we kunnen winnen”, beaamt Simon Mignolet.

“We moeten deze match aanvangen met het idee dat we kunnen winnen.” Dat zei Club-doelman Simon Mignolet aan de vooravond van het Champions Leagueduel tegen Real Madrid. “Anders moet je niet afreizen. We zitten in een goed moment. Als we herhalen wat we de voorbije weken deden, iedereen zijn werk doet en iedereen collectief denkt, dan kunnen we iets tegenover Real Madrid zetten. De match met de ingesteldheid aanvatten dat er drie punten te pakken zijn in de Champions League. Maar we moeten er ons wel bewust van zijn dat zij in principe beter zijn dan ons.”

Spelers leren kennen

Mignolet sprak ook over Eden Hazard en Thibaut Courtois. “Eden is een wereldster. Hij heeft gewoon tijd nodig om zich te settelen in een nieuwe omgeving. Ik ben er zeker van dat hij de kwaliteiten en mentaliteit heeft om een ongelofelijk succes te zijn voor Real.” Club-coach Philippe Clement beaamde: “We moeten niet te snel conclusies beginnen trekken over Hazard. Hij heeft tijd nodig om zich aan te passen aan de ploegmaats en aan de nieuwe club. Eén actie kan zomaar voor de ommekeer zorgen, maar ik hoop dat daar nog een weekje mee gewacht wordt.”

Dit wordt een match waar ik veel spelers beter ga leren kennen in een match waarin we alles te winnen hebben Clement.

Hoe gaat Clement het morgen aanpakken? “We zijn een ploeg die altijd de bal wil, wil dominant zijn en veel wil creëren. Maar we moeten nu ook elementen tonen die we minder nodig hebben in de eigen competitie. Zoals collectiever verdedigen, wat niet wil zeggen dat we op onze zestienmeter gaan kruipen. De intentie moet blijven om veel te creëren. En ik heb er wel een goed oog in. Dit wordt een match waar ik veel spelers beter ga leren kennen. In een match waarin we alles te winnen hebben.”