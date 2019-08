Clement en Club klaar voor Linz: “We willen geschiedenis schrijven” Tomas Taecke

27 augustus 2019

14u31 0 Champions League Hoogspanning in Brugge, daar waar Club een eerste hoogtepunt onder Philippe Clement kan bereiken. De coach van blauw-zwart ziet de eventuele kwalificatie voor de Champions League als een waar exploot: “Dit is iets waar niemand bij Club rekening mee heeft gehouden.”

De sterren en de hymne zijn terug op Olympia. Nog een laatste horde en dan mag Club Brugge zich opmaken voor de derde Champions League-campagne in vier jaar tijd. De uitgangspositie is mooi, toch rekent Philippe Clement zich aan de vooravond van de allesbeslissende match tegen Linz niet rijk: “We zullen hetzelfde LASK zien als in de heenmatch. Vraag maar aan Basel: het is niet enkel voor eigen volk dat ze zo energiek spelen en veel druk uitoefenen. Jullie hebben ook gelezen hoe ze in Oostenrijk de heenmatch ervaren hebben. We zullen een héél gemotiveerd Linz zien, maar dat geldt ook voor Club Brugge.”

In Linz koos Clement voor een behouden aanpak, met veel lange ballen en weinig voetbal op de korte ruimte: “We hebben opnieuw een specifiek plan voor deze match. Belangrijk is dat een gelijkspel volstaat, maar daar gaan we niet voor spelen. We willen doelpunten scoren en winnen. Strafschoppen? Daar hebben we niet op getraind. We willen het via de normale weg doen, al is uiteindelijk enkel de kwalificatie van belang.”

Mocht Club dit alsnog uit handen geven, zou het een klap van jewelste zijn voor blauw-zwart: “En toch ben ik niet iemand die zo redeneert. Mocht de derde wereldoorlog morgen uitbreken, dan weet ik ook niet hoe we daarop gaan reageren. Ik ben bezig met de voorbereiding op een match die we met onze eigen kwaliteiten willen winnen. We willen met de hele groep geschiedenis schrijven. Dit is iets waar niemand bij Club rekening mee heeft gehouden.”

Clement kan opnieuw een beroep doen op Brandon Mechele, die de voorbije trainingen goed heeft doorstaan. Kaveh Rezaei, op weg naar Charleroi, zal er niet bijzijn.