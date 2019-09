Clement daags voor duel tegen Galatasaray: “Een belangrijke match, maar niet allesbepalend” RL/XC

17 september 2019

Club Brugge opent morgenavond (18u55) in het Jan Breydelstadion zijn groepsfase in de Champions League tegen Galatasaray, de op papier zwakste tegenstander in de poule. “Een belangrijke match, maar het is niet allesbepalend”, vertelde Philippe Clement. “Galatasaray is een goede ploeg, dus we zullen top moeten zijn. Ik reken ook op onze supporters, die de spelers veel energie kunnen geven. En dat hun spelmaker Younès Belhanda er niet bij is? Hun middenveld heeft ondanks zijn afwezigheid nog steeds een marktwaarde van 50 à 60 miljoen euro. Daarnaast hebben ze vooraan Radamel Falcao lopen. Dat zegt genoeg”, aldus de Club-coach. Bekijk hierboven het volledige gesprek met Clement.