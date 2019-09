Clement begrijpt niet waarom Club geen penalty kreeg: “Regels zijn regels en hier werden ze niet toegepast” Redactie

18 september 2019

21u28

Bron: Q2 0

“Of dit vloeken is? Zeker en vast”, zei Club-coach Philippe Clement meteen na afloop. “Mijn groep speelde een quasi perfecte wedstrijd. Het plan voor de wedstrijd werd heel goed uitgevoerd: we speelden kansen bij elkaar en kregen er niet veel tegen. Ik zag heel veel positieve punten, alleen op dit niveau moet je zoals bij die handsbal (in het slot van de match kreeg Mariano de bal op de arm in de zestien, red.) hem ook effectief fluiten. Dan krijgen we een strafschop en is de kans groot dat je wint vandaag. Ik snap niet waarom die hier niet werd toegekend.”

“We botsten ook op een hele goeie keeper”, verwees Clement naar de cruciale reddingen van Galatasaray-doelman Muslera. “We kregen veel kansen tegen een hele goeie ploeg, dus mijn ploeg heeft getoond dat ze een plaats heeft in de Champions League. Een paar keer redde hun sterke keeper, een paar keer moeten we beter afwerken, maar het ultieme is die penalty. Dan is er euforie in het stadion, nu zijn we teleurgesteld met maar één punt. Maar we moeten het match per match bekijken en elke keer alles geven zonder de bus te parkeren”, aldus de oefenmeester, die maar niet uitgepraat raakte over de niet gefloten strafschop. “Regels zijn regels en hier werden ze gewoon niet toegepast, want anders hebben we hier misschien een driepunter en is het een hele andere situatie.”

Zondag volgt met de thuismatch tegen Anderlecht al opnieuw een topwedstrijd. “Dat is het leuke aan coach zijn hier. Dat wordt alweer een andere match en elke match is superbelangrijk. Ze komen heel snel op elkaar nu. Vanavond nog even deze match analyseren, vanaf morgen kan de focus op zondag.”