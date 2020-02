Clash der miljarden: Real - City is ook duel tussen twee financiële grootmachten LRE/ AV

26 februari 2020

16u45 0 Champions League Alle nulletjes raken bijna niet op één rekenmachine: Real en Man City is de clash der miljarden. Zowel op het veld als ernaast. En ook al kwamen de Engelsen de voorbije jaren een stuk dichter in de buurt van de Koninklijke, toch zijn er nog verschillen. Een overzicht.

Het duel vanavond zal er één zijn tussen twee topploegen. De ene gekend van zijn rijke geschiedenis, de andere die nog alles moet bewijzen op Europees vlak. Real Madrid mocht al dertien keer de beker met de grote oren in de lucht steken. Prestaties waar Manchester City tot nu toe alleen nog maar van kan dromen. Pas sinds 2011 doet de Engelse ploeg mee in de Champions League. De halve finale in 2016 tegen Real, dat is hun beste prestatie tot hiertoe. Met de mogelijke twee jaar schorsing van Europees voetbal die City boven het hoofd hangt, is het daarom nu of nooit.

Op sportief vlak kan de club uit Manchester de Spaanse topploeg nog lang niet evenaren. Op financieel vlak komen ze al meer in de buurt, maar ook daar moeten ze het onderspit delven. Wij maakten voor u een korte vergelijking tussen beide ploegen.

OMZET: 757,3 miljoen vs. 610,6 miljoen

757,3 miljoen euro, dat is de omzet die Real wist de draaien in 2019. Het is de op één na hoogste van alle clubs. Enkel grote rivaal Barcelona gaat hen vooraf met 840,4 miljoen. Manchester United vervolledigt de top drie met 711,5 miljoen.

De Madrilenen verwachten trouwens dat ze in 2019/2020 voor het eerst in de geschiedenis van de club de grens van 800 miljoen euro gaan overschrijden. Daarmee zouden ze het voorbeeld volgen van FC Barcelona, dat dit seizoen een omzet draaide van 840 miljoen euro. De meeste inkomsten genereert Real op commercieel vlak met 355 miljoen euro. De rest komt voort uit wedstrijddagopbrengsten (145 miljoen) en uitzendinkomsten (258 miljoen).

In vergelijking met Real moet Manchester City het ‘slechts’ doen met een omzet van 610,6 miljoen euro. Hiermee sluiten ze de top zes van clubs met de hoogste omzetten. De Engelse ploeg moet het vooral hebben van hun uitzendinkomsten, die goed zijn voor een slordige 287 miljoen euro.

Dit heeft te maken met de verdeelsleutel van televisierechten in Engeland. De uitzendrechten voor de Premier League brengen alle clubs in de competitie hetzelfde bedrag op. Elke ploeg in de Engelse eerste divisie kan dus rekenen op die 287 miljoen euro. Verder komt City ook aan zijn omzet door de commerciële inkomsten (261 miljoen) en wedstrijddagopbrengsten (62 miljoen).

TRANSFERS: 130 miljoen vs. 70 miljoen

De duurste inkomende transfer bij de Koninklijke is onze landgenoot Eden Hazard. Hij kwam afgelopen zomer over van Chelsea voor 100 miljoen euro, een bedrag dat via (haalbare) bonussen kan oplopen tot 130 miljoen. Op uitgaand vlak wist de Spaanse club gouden zaken te doen met de transfer van Cristiano Ronaldo. Juventus betaalde in 2018 een afkoopsom van 117 miljoen euro voor de Portugees.

Bij City is het dan weer een Spanjaard die goed was voor de duurste inkomende transfer. Rodrigo Hernandez, kortweg Rodri, maakte vorige zomer voor 70 miljoen euro de overstap van Atlético Madrid naar Manchester. Hoezo is Rodri duurder dan onze landgenoot Kevin De Bruyne, die 75,5 miljoen euro kostte? Dat heeft alles te maken met de wisselkoers. De Rode Duivel is de duurste als je het bedrag naar euro’s omzet, maar aangezien de Engelsen in ponden rekenen, troeft de Spanjaard onze landgenoot af. In 2015 betaalde City 57 miljoen pond voor KDB, maar door de verandering van de wisselkoers, kreeg Rodri een prijskaartje van 62 miljoen pond rond z’n nek.

Met uitgaande transfers hebben ze minder poen kunnen pakken. Danilo, goed voor 37 miljoen euro, is hun duurste transfer. De Braziliaan verliet het regenachtige Engeland voor Juventus. In vergelijking met Ronaldo stelt dit bedrag maar weinig voor.

WAARDE KERN: 1,08 miljard vs. 1,29 miljard

De waarde van de Madrileense kern wordt geschat op 1,08 miljard euro. Dat is ongeveer status quo met die van het jaar voordien toen de waarde van de selectie 1,09 miljard euro was. Eden Hazard steekt er ver bovenuit met een marktwaarde rond de 120 miljoen euro. Hij wordt gevolgd door Raphaël Varane met 80 miljoen euro. Thibaut Courtois doet het ook niet slecht met een waarde van 55 miljoen euro.

Manchester City weet op vlak van marktwaarde de Spaanse topploeg wel af te troeven. De waarde van de kern uit Manchester wordt geschat op 1,29 miljard . De spelers die de kroon spannen zijn landgenoot Kevin De Bruyne en Raheem Sterling, die met een marktwaarde van 150 en 160 miljoen euro veruit de duurste vogels zijn in de kern van de Citizens.

SOCIALE MEDIA: 232 miljoen vs. 65 miljoen

Op sociale media is er duidelijk een verschil te merken tussen beide clubs. Real Madrid kan genieten van een grote achterban online. Met 232 miljoen volgers op verschillende sociale media samen, is ze de meest populaire club. Dicht op de voet gevolgd door Barcelona (227,7 miljoen). Vooral op Instagram (82,4 miljoen) en Facebook (110,8 miljoen) heeft Real een groot bereik. De rest van hun volgers komen van Twitter (33,5 miljoen) en Youtube (5,3 miljoen).

Manchester City hinkt wat achterop met ‘slechts’ 65 miljoen volgers op sociale media. Dat is net iets meer dan een vierde van de Spaanse ploeg. Ze moeten het vooral hebben van Facebook met 38,5 miljoen likes. Op Instagram (16,9 miljoen), Twitter (7,5 miljoen) en Youtube (2,3 miljoen) hebben ze gematigde cijfers.