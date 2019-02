City vloert Schalke 04 na spektakelrijke match: Engelse kampioen stevende af op nederlaag, tot Sané zich ging moeien GVS

20 februari 2019

22u56 1 FC Schalke 04 S04 S04 2 einde 3 MCI MCI Manchester City Champions League Manchester City won de heenmatch van de achtste finales na een spektakelmatch op het veld van Schalke 04: 2-3. Vijf minuten voor tijd keek City nog tegen een achterstand aan, maar Sané keerde tegen zijn ex-club het tij met een prinsheerlijke vrije trap. Kevin De Bruyne speelde quasi een hele match, Vincent Kompany viel in. Manchester City won de heenmatch van de achtste finales na een spektakelmatch op het veld van Schalke 04: 2-3. Vijf minuten voor tijd keek City nog tegen een achterstand aan, maar Sané keerde tegen zijn ex-club het tij met een prinsheerlijke vrije trap. Kevin De Bruyne speelde quasi een hele match, Vincent Kompany viel in. In de andere partij haalde Atlético Madrid het ietwat verrassend van Juventus: 2-0.

“Zes maanden zonder voetbal steek je niet zomaar weg, maar ik voel me steeds beter”. Kevin De Bruyne timmert na zijn hardnekkige knieblessure aan de weg terug en stond aan de aftrap in de Veltins-Arena. Vincent Kompany sukkelde de voorbije weken met een aantal spierkwaaltjes, maar was net op tijd fit om een plaatsje op de City-bank te bemachtigen.

Het hoeft niet te verbazen dat de Engelse koploper vanaf minuut één ten aanval trok. Sergio Agüero was de bedrijvigste. Eerst werd zijn stevige kopslag vanonder de lat getikt, maar na achttien minuten had de Argentijn zijn goal beet. Een doelpunt met een vleugje commotie. Uth ging na een kopduel neer, een overtreding dachten ze (verkeerdelijk) bij de thuisploeg - dat de concentratie verloor en aan het klungelen ging. Agüero profiteerde: 0-1. Dik verdiend.

Monitor

Toch dook City niet met een voorsprong de catacomben in. Tien minuten voor rust speelde de videoref immers een hoofdrol. Walker maakte hands nadat De Bruyne knullig de bal verloor aan de middellijn. De hoofdscheidsrechter wuifde de penalty-claim van Schalke eerst nog weg, maar na minutenlang beraad met de VAR belandde het leer dan toch op de stip. Nota bene zonder scheidsrechter Carlos Del Cerro Grande naar het schermpje aan de zijlijn ging kijken. De monitor werkte wegens technische problemen immers niet naar behoren. Bentaleb trok er zich bitter weinig van aan en knalde de gelijkmaker droogjes binnen.

Schalke kreeg zeven minuten later alweer een penalty. Fernandinho trok Sané - die offside liep - neer, Bentaleb joeg zijn tweede elfmeter fraai in de bovenhoek. De tweede keer dat een team in de Champions League twee penalty’s wist te scoren in één helft. Guardiola keek enorm beteuterd.

Ex-speler Sané

Vlak na de koffie wilde City de puntjes op de i zetten. De Bruyne en David Silva schoten maar net naast, Agüero dribbelde te lang. Schalke kraakte en kwam er slechts sporadisch uit, maar op het uur vervielen de bezoekers in slordigheden. Op de koop toe pakte Otamendi zijn tweede gele kaart, waardoor Kompany - amper meegetraind - het gat in de defensie moest opvullen. Op een vrije trap vond De Bruyne via de Duitse muur alweer de verkeerde kant van de paal, terwijl Bernardo Silva zijn poging een meter over de lat vloog.

De tijd tikte, tot invaller Leroy Sané vijf minuten voor affluiten tegen zijn ex-club een staaltje klasse etaleerde. Vanop zo’n 25 meter schoot hij een vrije trap prinsheerlijk binnen. 2-2. Maar daarmee was de spektakelmatch nog niet beslist: Sterling had het laatste woord, hij schoof de 2-3-eindstand na een knappe doeltrap van Ederson binnen. Wat een ommekeer. De return is op 12 maart