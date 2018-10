City raakt pas in de slotfase voorbij Hoffenheim, maar echt flitsend is het niet bij Kompany en co DMM

02 oktober 2018

20u50 3 TSG 1899 Hoffenheim TSG TSG 1 einde 2 MCI MCI Manchester City Champions League Manchester City heeft z'n eerste punten in de Champions League beet. Onder leiding van Vincent Kompany wonnen de Engelsen op bezoek bij Hoffenheim. Echt overtuigend was het niet zonder de nog steeds geblesseerde Kevin De Bruyne. David Silva zorgde pas in het slot voor de volle buit.

Kevin De Bruyne traint weer mee bij Manchester City, maar de tweede wedstrijd in de groepsfase van de Champions League kwam nog iets te vroeg voor de Rode Duivel. City had in Duitsland wel iets recht te zetten nadat het twee weken geleden terug nog verloor tegen Olympique Lyon.

Veel viel daar niet van te merken na één minuut. Hoffenheim kwam na veertig seconden wel heel verrassend op voorsprong. Belfodil (ex-Standard) ontsnapte aan de buitenspelval en was ook Ederson te slim af. 1-0.

City reageerde snel via Sané en Agüero. De Duitser kreeg de bal tot bij de Argentijn en die frommelde het leer voorbij Baumann. Orde op zaken, maar dat was dat. De troepen van Guardiola monopoliseerden de bal, maar tot dwingende kansen kwamen Kompany en co niet.

Ook in de tweede helft hetzelfde verhaal. City was niet flitsend genoeg om Hoffenheim opzij te zetten. Het had zelfs even geluk toen Ederson even voorbij het uur los onder de bal doorging. Een gelijkspel was in de maak, tot Posch zich in het slot misrekende.

De Hoffenheim-verdediger nam iets te veel tijd om de bal te ontzetten. Silva was er als de kippen bij om het leer af te snoepen en de 1-2 voorbij Baumann in doel te duwen. Nipte en late overwinning voor City dus, dat na 90 moeilijke minuten in Duitsland wel zijn eerste drie punten van het kampioenenbal vast heeft.