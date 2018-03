City pakt record, maar Guardiola gruwelt: "Het was passen om te passen en dat is niets waard" Redactie

08 maart 2018

08u40

Bron: ANP 0 Champions League Liefs 978 geslaagde passes noteerden statistici bij Manchester City in de return tegen FC Basel, een record sinds dat wordt bijgehouden in de Champions League. Manager Pep Guardiola, een liefhebber van het verzorgde combinatievoetbal, was daar echter niet van onder de indruk.

"We vergaten aan te vallen", mopperde de Spaanse trainer van Manchester City. "Het was passen om te passen en dat is niets waard." De ongenaakbare koploper van de Premier League hoefde zich in de thuiswedstrijd tegen FC Basel in de achtste finales geen zorgen meer te maken. Na de overtuigende zege van drie weken geleden in Zwitserland (0-4) was de return een formaliteit. Basel profiteerde van het doelloze getik van City en pakte zowaar de winst: 1-2.

"We zijn blij dat we in de kwartfinales staan", zei Guardiola. "We hebben een vrijwel vlekkeloze groepsfase afgewerkt en speelden de eerste wedstrijd tegen Basel heel goed. De eerste helft was nu ook prima, maar na rust vergaten we te voetballen. We speelden alleen maar de bal in traag tempo over, zonder ritme."