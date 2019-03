City haalt uit: Engelse landskampioen walst ook zonder Belgen over Schalke 04 Redactie

12 maart 2019

Ook zonder Vincent Kompany en Kevin De Bruyne heeft Manchester City niet de minste problemen gehad met Schalke 04. De Engelse topclub haalde het op eigen veld makkelijk met 7-0, nadat de ‘Citizens’ ook al de heenmatch in Duitsland met 2-3 hadden gewonnen. Agüero (2x), Sané, Sterling, Bernardo Silva, Foden en Jesus namen vanavond de goals voor hun rekening en zij hielpen hun team zo aan een ticket voor de kwartfinales van de Champions League. Voor City was het de grootste Europese zege ooit en nooit eerder verloor een Duits team met grotere cijfer op het kampioenenbal.

Waar de heenmatch nog spannend was en City eigenlijk een portie geluk nodig had om te winnen, was het vanavond op geen enkel moment spannend. Met twee treffers zette Agüero, die voor het eerst in vier opeenvolgende CL-matchen wist te scoren, City op rozen en na de 3-0 van Sané lagen de Duitsers helemaal tegen het canvas. Meteen na rust werd een tweede treffer van de Duitse winger afgekeurd, maar enkele minuten later maakte Sterling er toch 4-0 van - al moest de videoref scheidsrechter Clement Turpin en vooral diens lijnrechter toch even helpen.

Guardiola haalde met Agüero, Silva en Laporte enkele sterkhouders naar de kant, maar ook daarna denderde de thuisploeg gewoon voort. Bernardo Silva kon zijn naam eveneens op het scorebord brengen en ook invallers Phil Foden en Gabriel Jesus pikten hun doelpuntje nog mee. Bij die 7-0 bleef het.