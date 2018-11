City geeft Shakhtar pandoering maar plaatst zich nog niet voor volgende ronde nadat Lyon en Denayer zege uit handen geven Redactie

07 november 2018

22u57 0 Manchester City MCI MCI 6 einde 0 SHA SHA Shakhtar Donetsk Champions League Op cruise controle heeft Manchester City de Oekraïners van Shakhtar Donetsk met 6-0 wandelen gestuurd. Vincent Kompany werd gepasseerd en zat in de tribune. Toch plaatsen ‘The Citizens’ zich nog niet voor de volgende ronde van de Champions League, want Hoffenheim sleepte in die andere match in groep F een punt uit de brand. Tegen het Lyon van Jason Denayer stond het na 90 minuten voetbal 2-2.

Naast Kevin De Bruyne (knieblessure), zat ook Vincent Kompany niet in de selectie van Manchester City. Afgevallen als 20ste man, een tactische beslissing dus. Even leken de Oekraïners het City moeilijk te maken, maar dat idee werd snel een verre droom. Op het kwartier stond het al 1-0, Silva legde na een knappe aanval via Mahrez simpel binnen.

Daarna dé actie van de avond, zonder twijfel. Sterling trapte in de grond, maar referee Kassai wees prompt naar de stip. Jesus toonde na de scheidsrechterlijke blunder geen medelijden en zette City op rozen.

Na de rust mochten de boeken snel dicht. Sterling bleef dit keer wél recht en krulde heerlijk raak. En de kelk moest tot de bodem leeg voor Shakhtar, want Jesus opnieuw na een elfmeter en Mahrez zorgden voor de forfaitcijfers. Jesus maakte in de slotminuten zijn hattrick compleet. 6-0 was de harde maar eigenlijk verdiende eindstand.

Lyon geeft zege uit handen

Daarmee plaatsen ze zich evenwel nog niet voor de achtste finales van het kampioenenbal, want Lyon gaf in die andere match in groep F een zege uit handen. De thuisploeg leek af te stevenen op een overwinning na goals van Fekir en N’Dombele, waarna Kramaric het vuur terug in de wedstrijd trapte. In de slotminuten viel de gelijkmaker uiteindelijk toch nog: Kaderábek zorgde voor boegeroep en de 2-2. Denayer kreeg snel een gele kaart en zag een goal terecht afgekeurd wegens buitenspel.